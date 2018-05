Professor bouwt zichzelf een tweelingbroer: "Ik mag niet ouder lijken dan mijn robot. Dan maar aan de botox" Steven Swinnen

05 mei 2018

00u00 0 De Krant 'James, een koffie en breng mijn sloffen mee!' Als wij - of onze (klein)kinderen - ooit ongestraft een gerobotiseerde butler mogen afblaffen, zullen we dat voor een deel aan de Japanse professor Hiroshi Ishiguro (54) te danken hebben. In zijn lab in Osaka knutselt hij 'geminoids' in elkaar: robots die als twee druppels op mensen lijken. Griezelig? "Maar nee. Een robot kan je met een simpel knopje afzetten. Google en Facebook zijn veel gevaarlijker."

Sciencefictionschrijvers en invloedrijke Duitse elektronicabands bezingen al tientallen jaren de robots, maar de dag dat we op grote schaal oog in oog staan met ons bedrade en goed geoliede blikken evenbeeld is nog steeds niet voor overmorgen. Dat blijkt althans uit het feit dat professor Hiroshi Ishiguro - eregast op het Leuvense 'and&'-festival over de vooruitgang - zijn zelfontworpen tweelingbroer Geminoid HI-4 niet bij zich had deze week. Zo'n robot vervoeren impliceert, ondanks die vooruitgang, toch nog altijd heel wat meer dan een extra zitje boeken op een intercontinentale vlucht. De creaties van Ishiguro zien er dan wel levensecht uit en hun gelaatsexpressies zijn akelig verfijnd, maar in dialoog treden doen ze toch enkel met een team wetenschappers achter de schermen. Aan de ijver van hun geestelijke vader om ze nog meer op punt te stellen zal het niet liggen. De wat zonderlinge prof - in Japan een cultfiguur en ook hier niet onopvallend door z'n zware en zwarte kledingstijl in de priemende zonnestralen - is doorgaans geen spraakwaterval. "Het liefst zou ik binnenkort mijn robots doen lesgeven en laten speechen op congressen." Maar voorlopig is het woord dus nog aan de prof zelf.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN