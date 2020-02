Exclusief voor abonnees Profdebuut voor Van Wilder in Algarve 18 februari 2020

Ilan Van Wilder (19) maakt morgen zijn profdebuut voor Team Sunweb in de Ronde van de Algarve (19-23 februari). Van Wilder was twee jaar geleden nog dé grote concurrent van Remco Evenepoel in de juniorencategorie. Wonend in Opwijk, maar geboren in Jette en dus ook een halve Brusselaar. En vooral: drieëneenhalve maand jonger nog. In tegenstelling tot Evenepoel, die van de junioren meteen de overstap maakte naar de profs, werkte Van Wilder in 2019 een seizoen af bij de U23. Daarin werd hij onder meer derde in de Toekomstronde, vierde in de Vredeskoers en zevende in de Ronde van de Isard. Ploegmaats van Van Wilder in de Algarve zijn Arndt, Bol, Denz, Eekhoff, Pedersen en Sütterlin. (JDK)