Profdebuut Harm Vanhoucke

Harm Vanhoucke maakt morgen in de Ronde van Polen zijn profdebuut. Het 20-jarige West-Vlaamse toptalent stapte al op 1 juli vanuit de U23-kern van Lotto-Soudal over naar het eliteteam, maar sukkelde een tijdlang met bloedarmoede. Na een hoogtestage met de ploeg in Livigno is hij klaar voor competitie. Pocketklimmertje Vanhoucke won als belofte onder meer de Ronde van Lombardije en de Ardense Pijl en profileerde zich in die categorie als ronderenner. In de Poolse selectie van Lotto-Soudal vindt Vanhoucke naast onder meer André Greipel en Sander Armée ook maatje Bjorg Lambrecht terug. (JDK)Andere Belgen in Polen: Teuns en Roelandts (BMC), Vervaeke (Sunweb), Van Lerberghe (Cofidis), De Plus en Devenyns (Quick.Step Floors), Van Hoecke en De Tier (LottoNL-Jumbo), Biermans en Cras (Katusha-Alpecin) en Bakelants (AG2R-La Mondiale).

