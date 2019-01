Profbokser mishandelt agenten bij protest gilets jaunes 07 januari 2019

00u00 0

Bij protesten van de 'gilets jaunes' in Parijs heeft de politie het zwaar te verduren gekregen van één manifestant. De in het zwart geklede man bokste een agent neer en schopte later op een tweede terwijl die al op de grond lag. Beelden van het incident gingen al vlug viraal op sociale media, waar de aanvaller geïdentificeerd werd als de professionele bokser Christophe Dettinger (37). De Franse bond van hoofdcommissarissen haalde op Twitter scherp naar hem uit. "Als bokser respecteert u de regels niet. Wij zullen u dus de regels leren van het strafrecht", klonk het. Binnenlandminister Christophe Castaner deelde het bericht en voegde daaraan toe: "Je zal verantwoording moeten afleggen voor deze laffe actie."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN