Prof waarschuwt voor activatie afschakelplan 22 januari 2019

00u00 0

2019 beleeft z'n eerste winterprik en er wordt al gewaarschuwd dat het afschakelplan misschien toch nog geactiveerd moet worden. Momenteel is er nog geen tekort aan elektriciteit, maar door de lage temperaturen én de groeiende afhankelijkheid van buitenlandse stroom - vorig jaar werd één vijfde ingevoerd - kan het zijn dat we alsnog in de problemen geraken. Dat zegt Ronnie Belmans, professor aan de KU Leuven en CEO van EnergyVille. "Stel dat het ook in Frankrijk heel erg koud wordt en tegelijk windstil: als die combinatie lang aanhoudt, moeten we het afschakelplan misschien activeren." Netbeheerder Elia ziet voorlopig geen probleem.