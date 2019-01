Prof noemt verhaal over aanranding "complot" en "puberpraat" 17 januari 2019

00u00 0

Voormalig KUL-professor Shaun C. (52) werd twee jaar geleden veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel voor de aanranding van drie minderjarige meisjes. Hij zou onder meer strippoker gespeeld hebben met hen. "De problematiek is hier gewoon terug te brengen tot pubermeisjes die dingen verzinnen", stelde de aanklager gisteren. C. heeft de speelpartijtjes met de vriendinnetjes van zijn dochter altijd toegegeven, maar hij beweert dat er geen onaangepaste aanrakingen waren. "Ik ben gewoon speels en impulsief." Volgens de vader hebben de ouders van de kinderen een complot gesmeed tegen hem en werden hun verklaringen gestuurd. De zaak sleept ondertussen al meer dan 4 jaar aan. "Welke moeder zou ik zijn als ik mijn kind al die tijd zoiets zou aandoen?", reageerde de mama van een slachtoffer. De scheikundeprof werd geschorst aan de KUL na zijn veroordeling in eerste aanleg. Sindsdien is de chemicus werkloos. Het arrest volgt in maart.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN