Proeven van Hagelandse wijndomeinen 18 augustus 2018

Drie weekends lang, van het weekend van 18 augustus tot en met dat van 2 september, openen de Hagelandse wijndomeinen hun deuren. Tijdens het event 'Sprankelend Hageland' kun je een kijkje nemen achter de schermen op wijngaarden in Aarschot, Bekkevoort, Geetbets, Holsbeek, Rotselaar, Tielt-Winge en Tienen. De Hagelandse wijn is één van de pioniers van de wijnbouw in Vlaanderen en groeide de voorbije jaren uit tot een geliefd streekproduct. Dat heeft hij te danken aan het klimaat, het specifieke terroir van ijzerzandsteen en de zachte, zuiderse wijnhellingen van de Hagelandse heuvels. Tijdens de weekends staan een resem activiteiten op het menu zoals interactieve wijnworkshops, rondleidingen, kinderspeeltuinen, concerten, culinaire verwennerijen, foodtrucks en natuurlijk degustaties van de wijnen. Via drie nieuwe wijnfietsroutes maak je vanuit Leuven vanop het zadel kennis met de streek.

