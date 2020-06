Exclusief voor abonnees Proeven van 400 studenten ongeldig na fraude 06 juni 2020

De Universiteit Gent verklaart een reeks online proeven ongeldig. Het gaat om testen van vier vakken in het eerste jaar van de opleiding Burgerlijk Ingenieur. Een 200-tal studenten wisselde antwoorden uit via meerdere kanalen, waaronder een Google Document en Messenger. Voor twee vakken, Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek, was er aanvankelijk geen examen voorzien, maar dat komt er nu toch. Voor een ander vak wordt een online examen vervangen door een examen op de campus. De punten van de online proeven waarbij gesjoemeld werd, tellen niet meer mee in het eindtotaal.

