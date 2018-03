Proefzaal brouwerij Maenhout niet meer elk weekend open 15 maart 2018

De degustatieruimte van brouwerij Maenhout in Pittem zal vanaf april niet langer ieder weekend open zijn. Dat laten Thijs Maenhout en Birgit De Rammelaere weten. "Het is niet de bedoeling dat het hier een café wordt, bovendien hebben we onze handen vol met de brouwerij", legt Birgit uit. "Zo zijn we ons nu aan het focussen op de productie van een aantal 'limited edition'-biertjes. De combinatie met de proefzaal wordt zo echter te zwaar." Al benadrukt Birgit dat de zaal niet volledig sluit. "Vanaf april is de proefzaal nog één dag in de maand open voor het publiek. Die opening combineren we dan met de ontvangst van groepen. Verder zullen we af en toe ook nog activiteiten organiseren, aangekondigd via de Facebookpagina." De laatste dag dat de proefzaal open is in de oude formule is zondag 25 maart. De volgende opening is op zaterdag 21 april. (SVR/CDR)

