Proef gerechten van onze WK-tegenstanders Culinaire collaboratie 06 juni 2018

Panamese gehaktballetjes, een Tunesische tajine of Engelse kipnuggets. Wie zich straks graag onderdompelt in de culinaire wereld van onze WK-tegenstanders, wordt op z'n wenken bediend door de chefs van de Rode Duivels. Bartel Dewulf en Frédéric Decruyenaere, die straks voor de nationale ploeg zullen koken in Rusland, hebben per poulegenoot drie recepten uitgewerkt - weliswaar met Belgische ingrediënten. Het initiatief gaat uit van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Voor alle duidelijkheid: het zijn niét de gerechten die 'onze jongens' voorgeschoteld krijgen. "Wij trekken zondag al naar Rusland, vier dagen voor de Duivels op het vliegtuig stappen, om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Want voeding heeft een grote invloed op de prestaties", zegt Dewulf. De recepten worden verdeeld in supermarkten en bij slagers. Je vindt ze ook terug op www.lekkervanbijons.be.

