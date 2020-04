Exclusief voor abonnees Proef de Rode Duivels in uw kot 22 april 2020

Geen massa-evenementen en dus ook geen Europees Kampioenschap voor de Rode Duivels deze zomer. Bij Côte d'Or, sinds begin dit jaar officiële partner van de Duivels en de Red Flames, hadden ze speciale themaverpakkingen rond hun chocolade voorzien, om mee te surfen op de EK-golf. Omdat ze moeilijk alles kunnen vernietigen, liggen die pakken chocolade nu toch in de rekken. Eenzelfde verhaal bij Coca-Cola, dat themablikjes lanceert. Verstokte fans van de jongens die België al zeker 785 dagen op het hoogste schavotje van de FIFA-ranking houden, kunnen hun helden tijdens deze coronaquarantaine nu dus zelf in huis halen. Een slokje Eden of Axel? Een zachte of harde reep Romelu of Kevin, in melk of fondant dan wel met nootjes? Eén essentiële verplaatsing naar het warenhuis of de buurtwinkel, en proef uw favoriete Duivel.

