Productiehuis Weinstein dan toch niet verkocht 08 maart 2018

De verkoop van delen van de in problemen geraakte The Weinstein Company, het productiehuis van Harvey Weinstein, gaat toch niet door. Een investeringsgroep heeft de koop, die vrijdag was aangekondigd, gisteren afgeblazen. Met de overeenkomst zou een bedrag van zo'n 500 miljoen dollar gemoeid zijn. The Weinstein Company had zichzelf te koop gezet nadat Harvey Weinstein, een van de oprichters, in opspraak raakte door seksueel wangedrag. Hij werd vorig jaar door een reeks actrices beschuldigd van verkrachting en aanranding, waarna zijn broer Bob en andere bestuursleden hem op straat zetten. Volgens de investeringsmaatschappij die het productiehuis wou kopen, was er tegenvallende informatie bij het 'boekenonderzoek'. De schuld bleek geen 225 miljoen dollar, maar 280 miljoen dollar te zijn.

