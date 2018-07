Productie Tesla raakt op toerental 03 juli 2018

De productie van Tesla's Model 3 lijkt dan toch eindelijk op toerental te raken. De specialist in elektrische wagens bouwde de voorbije week 5.000 voertuigen. Oorspronkelijk had topman Elon Musk die doelstelling echter al voor eind vorig jaar vooropgesteld. Maar die ambitie werd telkens opgeschoven. Nu lijkt het Tesla toch te lukken zijn belofte na te komen. Tegen het eind van de maand wil het Californische bedrijf zelfs 6.000 van zijn Model 3's bouwen, zo staat te lezen in een e-mail aan de werknemers. Die grote schaal is belangrijk om rendabel te worden. Tesla wil met zijn Model 3, het goedkoopste in het gamma, het grote publiek te kunnen aanspreken.

