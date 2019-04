Exclusief voor abonnees Procureur stelt assisenproces over aanslagen in vraag 08 april 2019

00u00 0

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw maant de volgende regering aan goed na te denken over de gevolgen van een assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016. "Het proces zou eind 2020 of begin 2021 moeten starten, maar ik ben er niet gerust op", zegt hij. "Assisen is niet meer van deze tijd voor misdrijven van die aard. Kijk naar het 2,5 maanden durende proces-Nemmouche. Zeven juryleden zijn afgevallen. Wat moet je dan verwachten voor een proces van waarschijnlijk een jaar? Kan je een jury vragen hun leven een jaar on hold te zetten? Of ga je vijftig reserveleden voorzien? Die discussie moet de nieuwe coalitie voeren, maar de hele wereld rekent op ons om dat proces goed te laten verlopen." (KSN)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen