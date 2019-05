Exclusief voor abonnees Processen tegen skeyes stapelen zich op 22 mei 2019

Luchthavenuitbater Brussels Airport en luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines en TUI fly eisen via een kort geding een ononderbroken dienstverlening van skeyes, op straffe van dwangsommen. "We eisen een garantie van skeyes op de continuïteit van het luchtverkeer in België", klinkt het in een persbericht. De pleidooien vinden plaats op 18 juni.

