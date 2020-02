Exclusief voor abonnees Proces 'vernietigde' namaaksigaretten uitgesteld: te veel lekken 11 februari 2020

00u00 0

Het proces over de miljoenenzwendel met nagemaakte sigaretten, dat gisteren van start ging, is meteen uitgesteld naar 11 mei. De advocaat van hoofdbeklaagde Günther V., die nieuw is in het dossier, heeft meer tijd gevraagd om zich in te werken. Ook Joris Van Cauter, advocaat van de vrouw van de hoofdbeklaagde, drong aan op uitstel. Hij klaagde dat er te veel details naar de pers zijn gelekt. Günther V. en Vanessa D. zouden met hun afvalverwerkingsbedrijf namaaksigaretten doorverkocht hebben, in plaats van ze te vernietigen. V. werd betrapt met 2,5 miljoen sigaretten die zogezegd verhakseld waren. (CMW)