Proces tegen El Chapo van start (tenzij hij nog eens ontsnapt) 05 november 2018

Vandaag start in New York het proces tegen de Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán, beter bekend als 'El Chapo' (De Kleine). De hele rechtszaak is top secret. Zo wordt angstvallig geheimgehouden hoe de 'grootste crimineel van de 21ste eeuw' vanuit zijn cel naar de rechtbank overgebracht zal worden. El Chapo wist eerder al twee keer te ontsnappen en de Amerikaanse Justitie wil er alles aan doen om een derde vlucht te voorkomen. (DB)

