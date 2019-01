Proces rond treinramp Buizingen op lange baan: "Deur open voor nieuwe ongelukken" 09 januari 2019

Het langverwachte proces rond de treinramp in Buizingen is nog niet voor meteen. Het Brussels parket vervolgt de bestuurder van de trein, die door een stoplicht zou zijn gereden, en de NMBS en Infrabel omdat die nalatig zouden zijn geweest met de veiligheid. Op 19 februari zullen de technische experts al verhoord worden. Pas na die getuigenissen krijgen de partijen de kans om hun geschreven conclusies uit te wisselen. Op de pleidooien is het daarom nog wachten tot in september.

