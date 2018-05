Proces over moordpoging moet opnieuw na blunder 30 mei 2018

Gerechtelijke blunder in Veurne. Daar werd gisteren een proces gevoerd over de moordpoging op een man uit Houthulst door zijn partner en drie Nederlanders. Na de vordering van het Openbaar Ministerie, dat celstraffen tot 2 jaar eiste, de pleidooien van de advocaten en hun replieken, bleek plots dat de hele zaak overgedaan moet worden. Eén van de drie rechters ontdekte dat zijn collega - nota bene de voorzitter - al in de raadkamer had gezeteld tijdens de voorhechtenis van één van de beklaagden. Dat was de voorzitter zelf ontgaan. Probleem, want de wet schrijft voor dat een rechter in dat geval geen uitspraak ten gronde meer mag doen. Het voorval zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij alle aanwezigen, maar er zat niets anders op dan een nieuwe datum te prikken: volgende dinsdag. Met een andere voorzitter, deze keer. De verdediging heeft dan wel een voordeel, want ze weet welke straffen het parket zal vorderen en welke argumenten het slachtoffer naar voren brengt. (BBO)

