Proces heeft patiënten bang gemaakt 31 januari 2020

Sinds de start van het proces krijgen artsen die Vlamingen begeleiden in hun euthanasieprocedure geregeld ongeruste telefoons. "Patiënten bellen ons: 'Dokter, u laat me toch niet in de steek?' Ze vragen zich af of de arts nog zal meegaan in de procedure, en of die nadien niet in de problemen kan komen", vertelt LEIF-arts Patrick Wyffels. Bij het LEIF-punt in Antwerpen krijgen ze sinds het proces loopt ook veel meer aanvragen tot euthanasie: gemiddeld één per dag, terwijl dat er voordien één per twee weken was. LEIF - het LevensEinde Informatie Forum - staat patiënten bij en leidt artsen op over beslissingen rond het levenseinde. Ook bij die artsen heerst nu angst. In het Antwerpse trokken twee begeleidende dokters zich al terug uit de euthanasieprocedure van hun patiënt, in het LEIF-punt in Wemmel haakten er al vijf af. (LB)

