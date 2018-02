Proces-Hardy Veerle kwam, keek en overwon 23 februari 2018

Actrice Veerle Eyckermans (55) verlaat langs de grote poort het gerechtsgebouw in Tongeren. Enkele uren eerder was ze nog schichtig langs een achteringang hetzelfde gebouw binnengeslopen. Volgens haar advocaat Jef Vermassen wilde ze op het proces-Hardy eigenlijk de confrontatie vermijden met de man die haar drie jaar geleden bij haar thuis een trauma en een litteken klopte. "Veerle bekeek hem tijdens haar getuigenis uiteindelijk toch één keertje", zegt Vermassen. "Veerle is sterker dan ze dacht." De actrice uit Hofstade vertelde dat ze sinds het bezoek van Renaud Hardy niet meer dezelfde is. "Ik ben immens bang van het onverwachtse. Er is een leven voor en een leven na die dag." Toch wringt Eyckermans zich door het leven. "Voor mijn dochter verberg ik mijn angsten. Ik wil dat haar leven gewoon verdergaat." Of ze nog iets toe te voegen had, vroeg de voorzitter helemaal op het einde? "Ja", zei ze. "Dat hij nooit, nooit, nóóit nog vrijkomt." Hardy suste, op zijn typische manier: "Laat je niet bang maken, mevrouw Eyckermans. Indien ik je écht had willen doodkloppen, had je me die avond nooit zien staan. Wees gerust: je zal nog lang leven met je dochter." (BJM)

