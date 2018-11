Proces Guy Van Sande op lange baan door flater 20 november 2018

00u00 0

Door een flater van een rechtbankmedewerker moet het kinderpornoproces tegen Guy Van Sande met enkele weken of zelfs maanden worden uitgesteld. Vorige maand besliste de raadkamer om de ex-acteur, een prof van de UAntwerpen en een man uit Diksmuide voor de rechtbank te slepen wegens productie, bezit en verspreiding van kinderporno. Maar de verdachte uit Diksmuide heeft beroep aangetekend. Dat bevestigt zijn advocaat: "Wij pleitten vorige maand achter gesloten deuren om buiten vervolging te worden gesteld. Om een onbegrijpelijke reden maakte de griffier daarvan dat we opschorting vroegen. Dat zou betekenen dat we schuld bekennen en in ruil geen straf krijgen. Maar wij gaan resoluut voor de vrijspraak." De kamer van inbeschuldigingstelling moet zich nu over het dossier buigen. (BJM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN