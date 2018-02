Proces gaat verder zonder Abdeslam 07 februari 2018

00u00 0

Advocaat Sven Mary zal morgen op het terreurproces in Brussel de verdediging van Salah Abdeslam op zich nemen zonder dat de terrorist zelf aanwezig zal zijn. Abdeslam heeft namelijk laten weten dat hij de rest van zijn proces niet meer wenst bij te wonen. Maandag wilde hij ook al niet rechtstaan "omdat hij te moe was". Hij weigerde ook te antwoorden op alle vragen van de rechtbank. Het proces gaat gewoon door. Voor zover bekend, zal zijn kompaan Sofien Ayari (24) wel opnieuw aanwezig zijn. Aangezien het een risicoproces blijft, zouden de draconische veiligheidsmaatregelen in en rond het justitiepaleis in Brussel behouden blijven.