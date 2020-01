Exclusief voor abonnees Proces ex-IAAF-baas Diack uitgesteld tot juni atletiek 14 januari 2020

In Parijs is het proces van Lamine Diack, tussen 1999 en 2015 voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF), voor de correctionele rechtbank tot ten vroegste juni uitgesteld. De 86-jarige Senegalees riskeert een celstraf van tien jaar wegens corruptie, witwassen en machtsmisbruik. Diack staat al sinds november 2015 onder huisarrest. Hij wordt ook verdacht van het toedekken van Russische dopingzaken en het stemmen op Tokio als gastheer van de Spelen van 2020 in ruil voor geld.

