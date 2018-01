Proces-Belkacem uitzonderlijk achter gesloten deuren 00u00 0

Het Grondwettelijk Hof zal de zaak rond Fouad Belkacem uitzonderlijk achter gesloten deuren behandelen. "Uit veiligheidsoverwegingen", want de kopman van Shariah4Belgium wil zelf op zijn proces aanwezig zijn. Ons land wil de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem afnemen, nadat hij 12 jaar cel gekregen had als leider van een terroristische groepering. Volgens zijn advocate is dat echter in strijd met de grondwet, en dus vroeg ze het Grondwettelijk Hof om advies. Dat buigt zich volgende week dinsdag over de zaak.