Proces aanslagen Brussel start volgend jaar op NAVO-site 13 juli 2019

00u00 0

Het proces over de aanslagen van 22 maart 2016, op de luchthaven van Zaventem en het Brusselse metrostation Maalbeek, zal in de loop van volgend jaar plaatsvinden op de voormalige NAVO-site in Evere. Daar zal een tijdelijk gerechtsgebouw worden ingericht. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het Brusselse justitiepaleis is geen optie "om praktische en operationele redenen". In het najaar zal de startdatum worden meegedeeld. Vorige maand werd het onderzoek na drie jaar en drie maanden afgerond. Bij de aanslagen vielen in totaal 32 doden en raakten 340 mensen gewond. "We doen er alles aan om de daders van deze vreselijke aanslagen te berechten", zegt justitieminister Koen Geens (CD&V). "Dat moet in de best mogelijke omstandigheden gebeuren. Dat verdienen de slachtoffers." (WHW)

