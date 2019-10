Exclusief voor abonnees Proces aanslag Charlie Hebdo start in mei 24 oktober 2019

Volgend jaar in mei start in Parijs het assisenproces tegen veertien verdachten van de eerste reeks aanslagen in Frankrijk, in 2015. Het gaat om betrokkenen bij de 12 moorden op de redactie van het blad Charlie Hebdo, de moord op een politieagente in Montrouge en de vier moorden in de supermarkt Hyper Cacher in Parijs. De eigenlijke schutters - de broers Kouachi en Amédy Coulibaly - werden vlak na en tijdens de raids doodgeschoten door de politie. Van de veertien beschuldigden zullen er zeker drie ontbreken op het proces. Ze zouden overleden zijn in Syrië of Irak. Het proces zal meer dan twee maanden duren. (BJM)