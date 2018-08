Procedureslag gevangenis Dendermonde kan €15 miljoen kosten 27 augustus 2018

00u00 0

Als de Raad van State de plannen voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde opblaast, moet de regering het contract met de aannemer opzeggen. Dan moet de staat een verbrekingsvergoeding van 14,8 miljoen euro betalen. Dat blijkt uit documenten van de Regie der Gebouwen, die 'De Tijd' kon inkijken. De miljoenenfactuur komt dan bovenop de al gemaakte kosten en verliezen. Zo betaalde de Regie der Gebouwen al zo'n 315.000 euro aan gerechtskosten. De plannen voor de nieuwe gevangenis dateren al van 2008. De bouw moest in 2010 beginnen, maar verzandde in een juridisch kluwen over vergunningen. Pas volgend jaar wordt de laatste uitspraak bij de Raad van State verwacht. In het beste geval kan de bouw dan in 2020 beginnen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN