Procedurefout redt sprinter Coleman 04 september 2019

ATLETIEK

Christian Coleman, vicewereldkampioen op de 100m, kan opgelucht ademhalen. Hij wordt niet vervolgd voor zijn drie gemiste dopingcontroles waarmee hij een schorsing van minimaal één jaar riskeerde. De 23-jarige Texaan dreigde zo het WK in Doha en de Spelen van Tokio te missen. Het Amerikaanse Antidopingagentschap (USADA) constateerde evenwel dat er een procedurefout is begaan. Coleman was weliswaar drie keer niet op de afspraak voor controles op 6 juni 2018, 16 januari 2019 en 26 april 2019, alleen hoorde die eerste inbreuk genoteerd te worden op de eerste dag van dat semester, namelijk op 1 april 2018. Met als gevolg dat de derde gemiste controle niet binnen de tijdspanne van 12 maanden gebeurde, maar 26 dagen erna. Geen drie maar twee streepjes dus op één jaar tijd en zo gaat Coleman vrijuit. Hij is topfavoriet voor het goud op het komende WK. (VH)

