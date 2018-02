Procedurefout bij dagvaarding Club om oerwoudgeluiden 24 februari 2018

Het is onzeker of Club Brugge zich moet verantwoorden voor de racistische gezangen aan Paul-José Mpoku. Volgens advocaat Walter Van Steenbrugge, die Club vertegenwoordigde, was de reden onvoldoende gespecifieerd. Ook het document met de aanvullende uitleg arriveerde te laat. Als de klacht van het bondsparket onontvankelijk blijkt, ontsnapt Club aan een sanctie. Sá Pinto en Mpoku deden dat niet. Zij vingen bot in beroep voor incidenten tegen Zulte Waregem en blijven geschorst voor de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Het bondsparket vorderde voorts zwaardere straffen voor Lierse en Beerschot Wilrijk na incidenten in de derby. In eerste aanleg was de straf één wedstrijd voorwaardelijk achter gesloten deuren. (BF)

