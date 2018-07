Problemen in Tunesië? België helpt je niet langer 19 juli 2018

Als je jezelf in nesten werkt op reis in pakweg Congo of Tunesië, dan garandeert ons land niet langer hulp via de ambassade of het consulaat ter plekke. Sinds 1 juni kan de FOD Buitenlandse Zaken tussenkomst weigeren aan wie op reis ging in een land waarvoor een negatief reisadvies van kracht is of waar een gewapend conflict gaande is. Met die maatregel wil minister Didier Reynders (MR) vermijden dat reizigers het gevaar opzoeken en zo in de problemen komen. Negatief reisadvies komt er immers niet zomaar, argumenteert Reynders. Al wil dat niet zeggen dat wie pakweg in Somalië in de cel belandt onder geen enkel beding geholpen zal worden door ons land. Het gaat erom dat Buitenlandse Zaken geen garantie op hulp meer biedt. Wel maakt de FOD een onderscheid tussen wie reist voor z'n werk of voor wie uit eigen beweging een conflictgebied opzoekt. In 2017 vroegen 1.077 Belgen consulaire hulp in het buitenland - een aantal dat elk jaar stijgt. Voor volgende landen geldt momenteel een negatief reisadvies: Afghanistan, Algerije, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Egypte, Eritrea, Irak, Jemen, Kenia, Libië, Soedan, Mali, Mauritanië, Niger, Pakistan, Somalië, Syrië, Tsjaad en Tunesië. Er zijn wel uitzonderingen voor sommige toeristische zones in Kenia en de hotelzone rond Sharm-El-Sheikh (Egypte).

