Probleem voor politierechter na dodelijk ongeval: "Sorry, maar ik weet niet of ik hiervoor bevoegd ben"

00u00 0 Repro JEW Slachtoffer Levi Barbé. De Krant Een dramatische botsing met het plezierjacht dat hij bestuurde, kostte in 2016 op de Gentse Ringvaart het leven aan zijn beste vriend Levi Barbé. Gisteren stond 'dader' Mathieu D.C. (27) - gesteund door de ouders van Barbé - voor de politierechtbank. "Sorry, maar ik weet niet of ik hiervoor bevoegd ben", verraste de rechter.

De ouders van de overleden Levi Barbé (28) en de mama van 'dader' Mathieu D.C. zaten gistervoormiddag zij aan zij bij de start van het proces voor de Gentse politierechtbank. Ondanks het immense verdriet na het verlies van hun zoon bleef na de noodlottige crash - waarbij D.C. de boot bestuurde - de vriendschap tussen beide gezinnen intact. "Wij zijn hier niet om Mathieu nog meer te laten straffen", sprak advocate Nathalie Van Ginderachter, de raadsvrouw van Levi's ouders. "Mijn cliënten beseffen hoe zwaar Mathieu afgezien heeft en nog altijd afziet van die trieste zomeravond in 2016." Die avond in augustus ging het rond 21 uur mis. D.C. verloor de controle over het vaartuig en knalde tegen de betonnen rand aan de linkeroever van de Gentse Ringvaart. Door de klap belandde Levi in het water, waarna hij nergens meer te bespeuren was totdat een duiker hem bovenhaalde. In kritieke toestand ging het naar het ziekenhuis waar de beloftevolle dj uiteindelijk overleed.

