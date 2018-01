Probleem met factuur sleept acht maanden aan 00u00 0

Al acht maanden sleept een dispuut tussen een koppel uit het Oost-Vlaamse Uitbergen (Berlare) en Proximus aan. Begin vorig jaar sloten Tania Van de Wiele en Kenny Stevens een abonnement af bij het telecombedrijf. De eerste maanden verliep alles vlot. "Tot we Proximus lieten weten dat we één factuur iets later zouden betalen, wat toelaatbaar is voor het bedrijf - dat zegt het toch zelf. Een maand later kregen we echter een herinnering in de bus, waarbij ons 15 euro werd aangerekend, terwijl alle facturen dan al betaald waren. Bijna 50 keer hebben we al met Proximus gebeld, maar de herinneringen blijven binnenstromen. Onze toestellen werden zelfs een tijd afgesloten." Volgens het koppel geeft het bedrijf toe dat het in fout is. "Maar die fout rechtzetten, lijkt niet te lukken." Het geëiste bedrag is inmiddels opgelopen tot boven de 100 euro. Proximus-woordvoerder Jan Margot valt uit de lucht als we hem contacteren. "We zullen dit alleszins onderzoeken." (KBD)

