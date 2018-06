Probeerde John Crombez minister Vandeput te doen aftreden met vervalste mails? Ze staan namelijk boordevol fouten Redactie

02 juni 2018

00u00 3 De Krant Heeft John Crombez geprobeerd om defensieminister Vandeput te laten aftreden op basis van vervalste mails? Eén ding is zeker: de twee nieuwe mails waarmee de sp.a-voorzitter deze week kwam aandraven, staan boordevol fouten.

Het ultieme bewijs dat Steven Vandeput (N-VA) de Kamer belogen heeft in het F-16-dossier: dat moesten de twee mails zijn waar Crombez woensdag mee uitpakte. In de eerste mail, van april vorig jaar, laat een onbekende kolonel aan de kabinetschef van Vandeput - met volgens sp.a de minister zelf in CC - weten dat de Belgische F-16's "minimum 4.000 vlieguren" meer aankunnen dan gedacht. In de tweede, van september en met dezelfde geadresseerden, schrijft een onbekende militair dat het "perfect mogelijk is om onze F-16's te upgraden" en dus langer te laten vliegen. Vandeput had het meteen over "gefabriceerd materiaal".

Dat lijkt nu bevestigd te worden: zes militaire bronnen, die 'De Morgen' contacteerde, zeggen dat de mails niet koosjer zijn en waarschijnlijk vals. Hoewel niemand voorlopig sluitend bewijs kan aandragen, is de opeenstapeling van vormelijke en inhoudelijke fouten te groot.

