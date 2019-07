Exclusief voor abonnees Pro League wil vervanger voor KVM in beker 20 juli 2019

De Pro League heeft aan de voetbalbond gevraagd om een oplossing uit te werken voor de zestiende finales van de beker. KV Mechelen kreeg een verbod op deelname, maar wordt niet vervangen. Daardoor zal één van de acht 1B-clubs of acht overgebleven amateurclubs een bye loten. De Pro League, die vanaf de zestiende finales het beheer van de Croky Cup voor zijn rekening neemt, is hier niet tevreden mee. "In deze fase is het geen optie dat een match wordt geannuleerd, met alle sportieve en commerciële gevolgen vandien", aldus CEO Pierre François. Hij vraagt de KBVB een nieuw toernooischema uit te werken vanaf de derde ronde, zodat de tabel voor de zestiende finales compleet is. Uit de vijfde ronde moeten negen in plaats van acht amateurclubs doorstromen naar de zestiende finales. "Dit verhoogt de kansen voor een amateurclub om door te stoten."

