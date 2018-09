Pro League wil transferzomer al half augustus afsluiten 05 september 2018

De beheerraad van de Pro League overweegt om de transferperiode in de zomer vroeger af te sluiten dan 31 augustus. Sommige leden zijn voorstander om de deadline voor de transferzomer al half augustus te zetten, naar het voorbeeld van Italië, waar de mercato dit jaar daags voor de competitiestart op 18 augustus eindigde. Ook in Engeland gingen de clubs dit seizoen akkoord om geen inkomende transfers meer te doen na de competitiestart. Marc Coucke benadrukt als voorzitter van de Pro League dat nog niets beslist is, maar het debat is gaande. "De teneur leeft dat het niet goed is voor het voetbal en de fans dat er nog transfers gebeuren als de competitie al zes weken bezig is. We onderzoeken of we ons in lijn kunnen zetten met Italië. Maar we moeten ook opletten dat we ons niet te kwetsbaar maken. We zijn geen kleine maar ook geen grote competitie." (BF)

