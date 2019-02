Pro League wil komende mercato al werken met 'clearing house' 26 februari 2019

De Pro League is hoopvol dat het 'clearing house' voor het begin van de zomermercato op punt zal staan. Die instantie moet ervoor zorgen dat financiële wantoestanden met verdachte geldstromen definitief gebannen worden uit het voetbal. De moeilijkheid is: wie organiseert zo'n clearing house? De Pro League zelf mag dat in principe niet doen, omdat het op die manier zelf rechter en partij zou zijn. Er lopen momenteel gesprekken met de voetbalbond om te bekijken of zij het op zich kunnen nemen. "Als alles volgens plan verloopt, zullen we over de definitieve tekst kunnen stemmen op onze laatste Algemene Vergadering, begin juni", zegt Pro League-voorzitter Stijn Van Bever. (NVK)