Exclusief voor abonnees Pro league wil 'klimaat'-reglement wijzigen 18 februari 2020

00u00 0

Een door mist of ander extreem weer afgelaste wedstrijd: moet die helemaal herspeeld worden of niet? En wordt de score behouden? De Pro League wil het 'klimaat'-reglement wijzigen, naar aanleiding van de match Charleroi-KV Mechelen van vorige maand. Die werd toen na een dik halfuur stilgelegd bij 1-0. De inhaalmatch moest van in het begin hervat worden, tot spijt van de Zebra's. Het is Medhi Bayat, gedelegeerd bestuurder van Charleroi, lid van de raad van bestuur van de Pro League én bondsvoorzitter, die het punt op de agenda zette. Hij wil dat in de toekomst de match hervat wordt vanaf de minuut dat hij stilgelegd wordt, en met de score op dat moment. Op 24 maart wordt erover gestemd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis