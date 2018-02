Pro League verzet zich tegen transfer Milic 01 februari 2018

De deal was té delicaat. De Pro League dreigde er zelfs mee dat de licentiedossiers van zowel KV Oostende als Anderlecht in het gedrang konden komen bij een transfer van Antonio Milic (23). De reden ligt voor de hand: de onduidelijke rol van Marc Coucke - nu nog voorzitter van KVO, straks vanaf 1 maart van paars-wit. Milic blijft dan ook tot het einde van het seizoen bij KV Oostende, waarna de Kroatische centrale verdediger transfervrij kan vertrekken. Benieuwd of het Astridpark dan nog steeds een optie is. Zowel Anderlecht als Oostende beseften gisteren in elk geval na het overleg met Pierre François, CEO van de Pro League, dat het geen goed idee was om in deze wintermercato zaken met elkaar te doen. Al was het maar om de andere eersteklassers niet tegen zich te krijgen. (TTV/PJC)

