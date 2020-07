Exclusief voor abonnees Pro League strenger dan Veiligheidsraad: géén publiek bij oefenmatchen 01 juli 2020

00u00 0

Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat er vanaf vandaag opnieuw gesport mag worden mét publiek. Weliswaar beperkt tot 200 toeschouwers indoor en 400 fans outdoor. Maar dat is buiten de Pro League gerekend. In een protocol dat gisteren aan de voetbalclubs werd bezorgd, vraagt de vereniging om voorlopig géén toeschouwers toe te laten tijdens de oefenmatchen. "Laat ons eerst proberen om de wedstrijdorganisatie op punt te krijgen, dat vergt al enorm veel inspanningen van de clubs", zegt woordvoerder Stijn Van Bever. Er is een waslijst aan maatregelen. Kleedkamers moeten voor, tijdens en na de match gedesinfecteerd worden, spelers en scheidsrechters mogen het veld niet samen betreden, wie niet getest is op corona moet een mondmasker dragen... KV Oostende slaat het advies van de Pro League alvast in de wind en stelt een eigen protocol op. De ploeg speelt zaterdag in Varsenare voor 300 man, pintjes moeten wel zittend geconsumeerd worden. (KDZ/TTV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen