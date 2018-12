Pro league stemt over makelaars 17 december 2018

Op de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Pro League zal het expertenpanel van minister van Staat Melchior Wathelet vandaag zijn eerste aanbevelingen bekendmaken. Een aantal maatregelen zullen meteen ter stemming voorgelegd worden. Verder staan ook de postjes van Johan Timmermans en Paul Allaerts ter discussie. De voetbalbestuurders van respectievelijk KV Mechelen en Moeskroen worden in het Uitvoerend Comité gemandateerd door de Pro League, maar de KBVB vindt niet dat er voor clubs die de spilfiguren vormen in voetbalschandalen plaats is in het hoogste bondsorgaan. Timmermans legde zijn functie dan ook tijdelijk neer, maar KV Mechelen noch Moeskroen wil het postje verliezen. De Pro League wordt gevraagd zich hier over uit te spreken.

