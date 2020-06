Exclusief voor abonnees Pro League start op 26 juni met coronatests 15 juni 2020

De Pro League wil op vrijdag 26 juni beginnen met de coronatests voor alle spelers in 1A en 1B. Tegen dan moet ook duidelijk zijn wie er allemaal verplicht een test zal moeten ondergaan. De datum is niet toevallig gekozen, want tot 31 juni gebeuren alle collectieve trainingen met respect voor social distancing. Vanaf 1 juli zijn contacten wel weer toegestaan. Dat betekent niet dat er tot die tijd helemaal geen coronatesten gebeuren bij onze profclubs. Alleen worden tests niet in opdracht uitgevoerd van de Pro League, wel op initiatief van de clubs zelf. Vele clubs hervatten deze week de trainingen en testen vooraf al hun spelers op het Covid-19-virus. Dat was ook vorige week het geval bij onder meer STVV en Antwerp, toen zij de trainingen hervatten. Op de Bosuil worden de spelers elke maandag getest. Bij Racing Genk werden gisteren alle spelers die uit het buitenland zijn teruggekeerd gecheckt. Ook spelers die eventueel klachten hebben of symptomen zouden vertonen worden aan een test onderworpen. (KDZ)

