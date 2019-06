Exclusief voor abonnees Pro League: Nieuw-Zeeland op bezoek 15 juni 2019

HOCKEY

De Red Lions en Red Panthers staan voor hun laatste drie thuiswedstrijden in de Pro League. Zondag spelen onze nationale teams in Antwerpen tegen Nieuw-Zeeland. Met een zege zijn de Red Lions ook mathematisch zeker omtrent deelname aan de 'Grand Final', die van 27 tot en met 30 juni in Amsterdam wordt gespeeld. Met vier punten uit elf wedstrijden zijn de Nieuw-Zeelandse Black Sticks het zwakke broertje in deze competitie. Bij de vrouwen gaan de Panthers met Nieuw-Zeeland de strijd aan om de vijfde plaats in de Pro League. (WWT)