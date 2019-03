Pro League: "Na competitie beslissing over Moeskroen" 01 maart 2019

Spoedvergadering op de Pro League gisteren. Het onderwerp: Moeskroen. De onderzoeksrechter liet beslag leggen op de rekeningen van de club en stelde twee voorlopige bewindvoerders aan. Er zijn sterke vermoedens van grootschalige fiscale fraude en illegale constructies met supermakelaar Pini Zahavi. De Pro League grijpt niet in, maar laat voelen dat ze de situatie ernstig neemt. "Tot nader order laten we de verschillende competities afwerken volgens het geplande verloop. De Pro League zal eerstdaags contact opnemen met de voorlopige bestuurders van de club. En zal zich burgerlijke partij stellen om inzage te krijgen in het dossier. Na afloop van de competitie zal de Pro League dan een gefundeerde beslissing nemen over de plaats van Moeskroen binnen de Pro League, uiteraard met respect voor de bevoegdheden van de licentiecommissie." (NVK)

