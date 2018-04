PRO LEAGUE KIEST CANADEES BEDRIJF VOOR VAR 24 april 2018

De Pro League heeft het Canadese bedrijf Evertz, dat ook dit seizoen al als provider fungeerde tijdens de proefperiode van de VAR, gekozen als provider voor volgend seizoen. De voetbalbond moet die keuze nog bekrachtigen, maar dat is slechts een formaliteit. De Pro League stelt de bond immers 1 miljoen euro per jaar ter beschikking voor de VAR en doet een formele aanbeveling voor Evertz. De reviewcommissie wordt volgend seizoen overigens gehandhaafd voor de Proximus League, waar geen VAR voorzien is. Ook het kortgeding dat KV Mechelen aanspant tegen de voetbalbond kwam ter sprake. Aangezien de Pro League zelf geen betrokken partij is en oordeelt dat KVM geen ongeoorloofde stappen zet, zal de profliga niet ingrijpen. Al wordt er in de coulissen stevig gelobbyd om de gerechtelijke stappen tot een minimum te beperken.(RN/NVK)

