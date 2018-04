Pro League: "Geen rechtstreeks verbod op investeringen uit gokwereld" 19 april 2018

In de Premier League kijken ze niet meer op van een gokkantoor meer of minder. Naast het Brighton van Tony Bloom zitten ze over het Kanaal immers ook met het Stoke City van Bet365 Group, maar in ons land zou de komst van een gokbedrijf als clubeigenaar wél een primeur zijn. Volgens Pierre François, CEO van de Pro League, is het bondsreglement daarop voorbereid. "In Engeland is het zo dat Stoke City en Brighton van dichtbij gemonitord worden, en dat er concrete afspraken gemaakt zijn met de clubeigenaars waaraan zij zich moeten houden. Zo niet verliezen ze hun licentie", aldus François. "Ook wij hebben die stok achter de deur. De licentievoorwaarden stellen dat de Pro League een club kan verplichten alle aandeelhouders te ontslaan die verbonden zijn aan gokactiviteiten, indien wij dat nodig achten. De bedoeling is om daar enkel gebruik van te maken indien er sprake is van verdachte praktijken." Een gokeigenaar mag dus wel degelijk een profclub bezitten in ons land, maar moet zich te allen tijde schikken naar de mogelijke extra voorwaarden die de Pro League oplegt. Zo niet is het einde verhaal. (MGA)

