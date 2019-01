Pro League gaat sociale bijdrage herzien 16 januari 2019

De Pro League beseft dat het systeem van sociale bijdragen voor voetballers om een herziening vraagt. Die worden namelijk niet berekend op basis van hun échte brutoloon, maar op basis van een vast brutoloon van 2.281 euro. Het gevolg is dat dikbetaalde profspelers minder afdragen dan een vuilnisman of secretaresse. "We beseffen dat de status quo maatschappelijk en politiek niet houdbaar is", aldus woordvoerder Stijn Van Bever. "We zijn bereid om toegevingen te doen." De Pro League zal vrijdag een zestal salariële modellen voorleggen aan het paritair comité, want ook de spelersvakbond en overheid moeten instemmen met het voorstel. Over de korting die de clubs krijgen op de bedrijfsvoorheffing, daar werd met geen woord over gerept. (VH)

