Pro League distantieert zich van handboeigebaren 06 november 2018

00u00 0

Het blijft boeien. Naar aanleiding van de steunbetuigingen van Adrien Trebel (Anderlecht), Sebastien Dewaest (Genk), Clément Tainmont (KV Mechelen) en Dylan De Belder (Cercle Brugge) aan makelaar Mogi Bayat, die in staat van beschuldiging is gesteld in operatie Propere Handen, heeft de Pro League een communiqué verstuurd. "De Pro League benadrukt dat het gaat om een individueel initiatief van enkele spelers, waar het zich ondubbelzinnig van distantieert", klinkt het. "Zonder enige afbreuk te willen doen aan de vrijheid van meningsuiting, herhaalt de Pro League zijn bezorgdheid inzake het lopende onderzoek. De Pro League roept alle actoren - spelers inbegrepen - op om waardig en sereen om te gaan met deze situatie." Trebel, Dewaest, Tainmont en De Belder vormden afgelopen weekend een handboeigebaar. Sancties binnen hun clubs moeten de vier niet vrezen: overal reageert men dat de vieringen van de spelers in principe zonder gevolgen zullen blijven. (PJC/ABD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN