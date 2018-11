Pro League-CEO François onder vuur 10 november 2018

Pierre François, CEO van de Pro League en lid van de commissie die het voetbal proper moet maken, ligt onder vuur. François wist in 2016 dat Moeskroen achter de schermen nog altijd geleid werd door de Israëlische makelaar Pini Zahavi. Dat mag niet van de Pro League - makelaars mogen geen clubs besturen - maar François deed niks. Toen AS Monaco overwoog om Moeskroen te kopen, stuurde François de Franse club zelfs naar Zahavi door. Zahavi was bij Moeskroen officieel opgestapt omdat de club anders zijn licentie zou verliezen.

HLN