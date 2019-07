Exclusief voor abonnees Pro League 2020 zonder Grand Final 01 juli 2019

In januari start de tweede editie van de Pro League, maar om de teams te ontlasten in de voorbereiding op de Olympische Spelen zal er geen Grand Final gespeeld worden. De winnaar van de groepsfase wordt dan meteen de winnaar van de Pro League. Eerder werd reeds de maatregel genomen om de vele verplaatsingen van de Pro League-teams ter verminderen. In plaats van een heen- en terugduel worden de twee wedstrijden tegen een bepaald land nu op één locatie gespeeld. Zo kan er volgend jaar bijvoorbeeld een dubbele België-Australië in ons land op het programma staan, een jaar later reizen de Lions dan voor twee duels naar Australië. De mannen van India komen volgend jaar bij de Pro League. Net als bij de vrouwen wordt het dan ook bij de mannen een competitie met negen teams. (WWT)

